لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة والمظاهر المسلحة تعقد إجتماعها الخامس

عقدت لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح إجتماعها الخامس الذي ترأسه الفريق ركن / عبدالمحمود حماد حسين النائب تدريب رئيس اللجنة بحضور كافة الأعضاء وقادة القوات التي يشملها أمر الإخلاء

ناقش الإجتماع الترتيبات العملية لإخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية على ضوء قرار السيد رئيس مجلس السيادة رقم (153) حيث أكد قادة القوات التزامهم التام بإنفاذ القرار وإخراج القوات إلى المواقع والمعسكرات المحددة والمتفق عليها

كما أعلنوا إخلاء مسئوليتهم عن أي تواجد للقوات والتشكيلات المسلحة بعد إنقضاء المهلة الزمنية المتفق عليها والتي ستتعامل الأجهزة الأمنية بحسم رادع مع المظاهر المسلحة عقب انقضاءها.