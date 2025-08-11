بحث إعادة تأهيل الطرق والجسور المتضررة بغرب كردفان

بحث وزير البنى التحتية والنقل، الأستاذ سيف النصر التجاني هارون، في اجتماعًه بمكتبه في بورتسودان مع وزير البنية التحتية والتخطيط العمراني بولاية غرب كردفان، المهندس خالد جبرالله خمسين، الذي يمثل والي الولاية، سبل إعادة تأهيل وصيانة الطرق والجسور المتضررة نتيجة الأوضاع الحالية ومواجهة التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب على البنية التحتية وشبكات الطرق القومية التي دمرتها المليشيات، مما أثر بصورة مباشرة على حركة النقل وتوفير الخدمات الأساسية.

تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والولاية لتجاوز آثار الحرب، مع التركيز على تحديد أولويات عاجلة لربط ولاية غرب كردفان بالمركز وتأمين حركة النقل والخدمات، لا سيما في المناطق الآمنة، تمهيدًا للتعافي الشامل.

وأكد الطرفان التزامهما بتنفيذ مشروعات إعادة التأهيل تدريجيًا في المناطق الآمنة، بهدف ضمان استمرار الحركة وتسهيل وصول المساعدات والخدمات للمواطنين المتضررين.

كما نقل الوزير الولائي، المهندس خالد جبرالله، إلى وزير البنى التحتية والنقل استعداد الولاية الكامل للتعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة وتذليل العقبات الميدانية.