حاكم اقليم النيل الازرق يلتقي مدير جامعة السودان المفتوحة

التقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه الأحد، بوفد جامعة السودان المفتوحة برئاسة البروفيسر عبدالخالق فضل رحمة الله مدير الجامعة يرافقهم الدكتور يوسف إبراهيم يوسف مدير جامعة السودان المفتوحة منطقة النيل الأزرق، ذلك بحضور الأستاذ يوسف الهادي يوسف المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة .

حيث بحث اللقاء أهداف زيارة الوفد للإقليم في مقدمتها الوقوف على سير الأداء بالجامعة بصورة عامة ودعم المشروعات المشتركة مع حكومة الإقليم .

وقال البروفيسر عبدالخالق فضل رحمة مدير جامعة السودان المفتوحة (لسونا) أن اللقاء إستعرض الجهود والبرامج المشتركة مع حكومة الإقليم في مجال التدريب ورفع القدرات للكوادر العاملة بالإقليم و التأكيد على قرار الجامعة الخاص بإعفاء أبناء وأسر شهداء معركة الكرامة من الرسوم الدراسية عرفاناً بتضحيات الشهداء وكافة القيادة العليا بالبلاد في معركة الكرامة

وامتدح عبدالخالق تضحيات القوات المسلحة والقوات الأخرى في سبيل دعم الإستقرار والأمن في ربوع البلاد ,

وثمن دعم الحاكم لجامعة السودان المفتوحة بالإقليم في المجالات كافة وتعهداته بتوفير الظروف الملائمة لتمكين الجامعة من القيام بدورها في دعم التنمية والإستقرار بالإقليم .