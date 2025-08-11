سياسيةأبرز العناوين
تكريم المتفوقين في الشهادة السودانية بسنار
احتفلت وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار ممثلة في إدارة المرحلة الثانوية بالمتفوقين في امتحانات الشهادة السودانية بمحلية سنار الكبرى (محليتي سنار وشرق سنار) وذلك الأحد بمدرسة سنار النموذجية الثانوية بنات بتشريف الأستاذ صلاح آدم وزير التربية والتوجيه ولاية سنار والمدير التنفيذي لمحلية سنار ولجنة أمن المحلية وقيادات التعليم وأسر المتفوقين.
إلى ذلك أهدى وزير التربية ممثل والي سنار هذا النجاح والتفوق للقوات المسلحة والقوات المساندة لها ولحكومة الولاية لصمودهم و وقفتهم الصلبة في فترة الأزمات والحرب وخص بالشكر الوالي السابق، وقائد قطاع النيل الأزرق دفاع جوي، حينها قائد اللواء 265 دفاع جوي اللواء ركن علي حسن بيلو، وقائد متحرك سنار اللواء ركن عبدالمنعم عبدالباسط، وقائد الاستخبارات اللواء أمن محمد تيراب، والمقاومة الشعبية، حيث حيا أبطال معركتي كبري العرب طريق جبل موية، وملحمة مايرنو. هذا وقد ثمن جهود لجنة الإمتحانات والمعلمين.
وحيا جهاز المخابرات الذي تكفل بترحيل الطلاب من وإلى مواقع الامتحانات شاكراً اللجنة التحضيرية للاحتفال والإعلام. وضمن فقرات التكريم قدم الوزير مبلغ 500 ألف جنيه لكل متفوق من والي ولاية سنار.
سونا