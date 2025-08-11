تكريم المتفوقين في الشهادة السودانية بسنار

إلى ذلك أهدى وزير التربية ممثل والي سنار هذا النجاح والتفوق للقوات المسلحة والقوات المساندة لها ولحكومة الولاية لصمودهم و وقفتهم الصلبة في فترة الأزمات والحرب وخص بالشكر الوالي السابق، وقائد قطاع النيل الأزرق دفاع جوي، حينها قائد اللواء 265 دفاع جوي اللواء ركن علي حسن بيلو، وقائد متحرك سنار اللواء ركن عبدالمنعم عبدالباسط، وقائد الاستخبارات اللواء أمن محمد تيراب، والمقاومة الشعبية، حيث حيا أبطال معركتي كبري العرب طريق جبل موية، وملحمة مايرنو. هذا وقد ثمن جهود لجنة الإمتحانات والمعلمين.