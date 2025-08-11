جبريل يوجه بسداد مستحقات الحكومة على قطاع الاتصالات في وقتها

وجه د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتنفيذ قرار التحصيل المباشر للضريبة على القيمة المضافة المفروضة مسبقاً بنسبة 40% على الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات ؛ على أن يتم توريدها فور إجراء أيّ معاملة في حساب الحكومة بالقطاع المصرفي.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الموسع بمشاركة وزير الاتصالات والتحول الرقمي، وكيل وزارة المالية، وكيل الاتصالات، أمين عام ديوان الضرائب وممثلي شركات الإتصالات بالوزارة الأحد، حرص الوزارة على تحصيل إيرادات الدولة في وقتها في سياق تحقيق أهداف حشد الموارد والإنفاق على الأولويات.

فيما أكد م. أحمد الدرديري غندور وزير الاتصالات والتحول الرقمي إهتمامه بالاستفادة من التطبيقات المصرفية والتنسيق مع شركات الاتصالات لتسهيل تحصيل نصيب الحكومة في معاملاتها وتذليل الصعوبات التي قد تعترض ذلك.

وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار السيد وزير المالية السابق القاضي باستقطاع النسبة المحددة للحكومة من معاملات الشركات وسدادها إلكترونياً في حساب الحكومة بالمصارف. وتم التأكيد على أهمية دور وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في تعزيز جهود الدولة في مجالها.