تكية الفاشر تواصل تقديم الوجبات الغذائية للمحتاجين بدعم من المؤسسة التعاونية الوطنية

قدمت تكية الفاشر بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الوطنية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اليوم وجبة غذائية متكاملة للنازحين بمراكز الايواء والمواطنين بالاحياء وذلك في سلسلة جهودها الرامية الى الحد من المعاناة الانسانية الخطيرة التي يعيشها سكان مدينة الفاشر.

استهدفت الوجبة أكثر من 1700 مستفيد من المتضررين في مراكز الإيواء والأحياء المختلفة بالمدينة، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتشير (سونا) الى ان هذه الجهود تأتي في ظل تحديات إنسانية بالغة القسوة بمدينة الفاشر التي انعدمت المواد الغذائية والتموينية من اسواقها تماما، فيما تظل وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية عاجزة عن ايصال المساعدات الى الفاشر، ويضاف إلى ذلك ندرة السيولة النقدية وجشع بعض التجار، مما أدى إلى توقف العديد من التكايا والمطابخ الجماعية عن العمل.

وبرغم تلك التحديات أبدى متطوعو تكية الفاشر إصرارهم على مواصلة رسالتهم الإنسانية في إطعام الجوعى ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.