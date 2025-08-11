سياسية

وزير الدفاع يتفقد مقر سلطة الطيران المدني

2025/08/11
تفقد سعادة الفريق محاسب حسن داؤد كبرون وزير الدفاع يرافقه سعادة اللواء ركن احمد صالح احمد عبود الامين العام لوزارة الدفاع ولفيف من قيادات الوزاره مقر سلطة الطيران المدني وذلك في اطار تفقد السيد الوزير للوحدات الحكوميه التي تشرف عليها وزارة الدفاع والاستعدادات الجارية للعودة التدريجية للعمل بالعاصمة الخرطوم.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية لضمان سلامة وكفاءة عودة الحركة الجوية.
وقد تم خلال هذا اللقاء بحث الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل المطارات وتنسيق الجهود بين مختلف الادارات المعنية بما في ذلك التجهيزات الامنية والفنية وأكد علي اهمية تضافر الجهود لضمان سلامة الحركة الجوية مشيرآ الي ان عودة المطارات للعمل تعد خطوة حيوية ضمن خطة الحكومة لاستعادة الحياة الطبيعية بالخرطوم.

