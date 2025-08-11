لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات

اتخذت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم حزمة من القرارات التنظيمية فيما يختص بتعزيز العملية الأمنية وفقا للخطة التفصيلية للولاية، حيث اعتمدت اللجنة اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير ترتيبات قيام الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وفق ضوابط ملزمة أقرتها اللجنة بالاحتفالات في مواقع محددة تعلن في حينها بالتنسيق مع الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية لإحياء الذكرى الكريمة.

كما اجازت اللجنة الترتيبات الجارية لإعادة تشغيل السوق المحلي القطاع الغربي الخاص بتجار إجمالي المواد الغذائية المزمع افتتاحه الخميس القادم 14 اغسطس بالتزامن مع احتفالات القوات المسلحة بالعيد 71 للجيش السوداني، حيث آمنت اللجنة في هذا الصدد على استمرار عمل الطوف الأمني المشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية لتعزيز الأمن بالسوق.

إلى ذلك اطمأنت اللجنة علي إنفاذ قرار إخلاء محلية الخرطوم من المظاهر العسكرية وفقا للإجراءات التي اتخذتها لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية على ضوء القرار رقم (153) الصادر من السيد رئيس مجلس السيادة، حيث آمنت على ما اتخذ من إجراءات في هذا الصدد مثمنة الاستجابة الكبيرة من قيادات القوات المشتركة في هذا الجانب.

إلى ذلك وقفت اللجنة على تنفيذ قرار حظر الاحتطاب وقطع الأشجار العشوائي بالمحلية حيث اطلعت على قيام الشرطة بضبط عدد من المخالفين للقرار بمنطقة غابة السنط حيث تم فتح بلاغات في مواجهتهم وفقا لقانون الهيئة القومية للغابات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إلى ذلك وجهت اللجنة في ذات الصدد بمزيد من التنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية لتنفيذ القرار بشكل أوسع منعا للقطع الجائر للغطاء النباتي بالمحلية.

وعلى صعيد منفصل أشادت اللجنة بالإنجاز الكبير الذي حققته شرطة المحلية بضبط كميات كبيرة من حديد التسليح المنهوب من مقر صندوق الإسكان بجبرة، إضافة إلى ضبط كمية من المسروقات والتي تم نهبها من موقع أبراج الحجاز بشارع الستين، وأكدت اللجنة بأن ما تم من عمل يأتي ضمن إنجازات أخرى تضاف ليقظة الأجهزة الشرطية بالخرطوم.

سونا