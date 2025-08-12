سياسية

مناوي: من يخبر مليشيا الدعم السريع إن محاولة دخولهم مدينة الفاشر السلطان ليست سوى تذكرة ذهاب بلا عودة

2025/08/12
mnawi sudan
مني أركو مناوي
كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على صفحته الرسمية:
من يخبر مليشيا الدعم السريع إن محاولة دخولهم مدينة الفاشر السلطان ليست سوى تذكرة ذهاب بلا عودة ، أهنئكم أبطالنا على الانتصار رقم 227 على مليشيا الجنجويد التي جوعت الأطفال والنساء وكبار السن ، وسط صمت العالم وتراجع من كنا نظنهم إخوة في الخنادق عن وعودهم ،
لكن عزيمتنا لن تلين ، ورايات النصر ستظل ترفرف حتى يطهر تراب الفاشر وكل مدن السودان من رجس هؤلا المجرمين .
رصد – “النيلين”

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/12