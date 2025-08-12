مناوي: من يخبر مليشيا الدعم السريع إن محاولة دخولهم مدينة الفاشر السلطان ليست سوى تذكرة ذهاب بلا عودة

كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على صفحته الرسمية:

من يخبر مليشيا الدعم السريع إن محاولة دخولهم مدينة الفاشر السلطان ليست سوى تذكرة ذهاب بلا عودة ، أهنئكم أبطالنا على الانتصار رقم 227 على مليشيا الجنجويد التي جوعت الأطفال والنساء وكبار السن ، وسط صمت العالم وتراجع من كنا نظنهم إخوة في الخنادق عن وعودهم ،

لكن عزيمتنا لن تلين ، ورايات النصر ستظل ترفرف حتى يطهر تراب الفاشر وكل مدن السودان من رجس هؤلا المجرمين .

رصد – “النيلين”