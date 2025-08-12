“إحراق وتدمير” للقدرات العسكريه عبر غطاء جوي يمهد للقوات المتمركزه في نقاط معينة

ما يحدث الآن في أرض المعارك التي تصنف بأنها أعنف معارك يتم التخطيط لها وفق إستراتيجيه تعتمد على تجفيف منابع المليشيا من حيث الإمداد والعتاد.. ينظر إلى هذه العمليات بأنها عمليات تقطيع أوصال للمليشيا بحيث يتم إنهاك هذه القوات في أماكن سيطرتها المؤقته بمعنى (إحراق وتدمير) للقدرات العسكريه عبر غطاء جوي يمهد للقوات المتمركزه في نقاط معينه التحرك من نقطه x إلى النقطه y ويراعى في ذلك الدور الإداري الذي يقوم ضباط وضباط صف وجنود مدربين على القيام بأعمال إخلاء الجرحى والشهداء وسحب العربات القتاليه المعطوبه إضافة لأدوار أخرى تشمل توفير الإمداد الحربي والغذائي للقوات المتنقله وكل هذه الأدوار تتم في سلاسه تامه وفق تقديرات غرف السيطره والقياده للمتحركات.. لذا يرى البعض بأن هنالك تأخير متعمد من الجيش في بعض المحاور وهذا ما يراه الذين لا يرون إلا النصف الفارغ من الكوب… لهذا نطمئنكم بأن العمل على كسر شوكة المليشيا يمشي على قدم وساق فقط نحتاج منكم الدعوات الخالصه بالتوفيق والسداد لقواتكم المسلحه والقوات المساندة لها

رصد – “النيلين”