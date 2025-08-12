فرق الإسناد المدني تقود حملة واسعة للنظافة واصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء

حيث انطلقت الحملة لتغطبة سوق الملجة و سوق اللفه بالكلاكلة في إطار اشراك منظمات المجتمع المدني في برامج آلية الحد من مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات بولاية الخرطوم .

الجدير بالذكر ان منظمات المجتمع المدني ظلت تلعب دورا كبير في قيادة المجتمع لاسيما في تقديم العون الإنساني وتاتي مشاركات منظمات المجتمع المدني في آلية الحد من مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات بولاية الخرطوم لدعم جهود الدولة لتخفيف آثار الأمطار بولاية الخرطوم .

سونا