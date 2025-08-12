سياسية
فرق الإسناد المدني تقود حملة واسعة للنظافة واصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء
قاد مفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم خالد عبد الرحيم الاثنين حملة واسعة للجنة الإسناد المدني بلجنة المقاومة الشعبية بمشاركة منظمات المجتمع المدني بولاية الخرطوم .
حيث انطلقت الحملة لتغطبة سوق الملجة و سوق اللفه بالكلاكلة في إطار اشراك منظمات المجتمع المدني في برامج آلية الحد من مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات بولاية الخرطوم .
وشملت الحملة رش البرك وازالة الانقاض وبرامج التوعية الميدانية للفريشة وأصحاب المركبات علي الطريق العام .
الجدير بالذكر ان منظمات المجتمع المدني ظلت تلعب دورا كبير في قيادة المجتمع لاسيما في تقديم العون الإنساني وتاتي مشاركات منظمات المجتمع المدني في آلية الحد من مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات بولاية الخرطوم لدعم جهود الدولة لتخفيف آثار الأمطار بولاية الخرطوم .
سونا