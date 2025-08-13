والي نهر النيل يفتتح المعمل الوحيد لسلامة وصحة الغذاء في السودان

إفتتح والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد معمل سلامة وصحة الغذاء بمقر وزارة الثروة الحيوانية بالدامر ، وهو الآن المعمل الوحيد الذي يعمل في السودان بتمويل من مؤسسة التنسيق والتعاون التركية (تيكا).

وقال والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد لدى مخاطبته برنامج افتتاح المعمل بحضور عدد من الوزراء والامين العام للحكومة قال ان هذا المعمل يمثل ضربة البداية للخروج من الطريقة التقليدية الى الطريقة التقنية في التأكد من سلامة وصحة الغذاء .

واكد الوالي على أهمية رفع مستوى الوعي عند المنتجين والرعاة عن طريق جولات يقوم بها ذوي الإختصاص في مواقع تجمعات الثروة الحيوانية في كل انحاء الولاية.

وأعلن الوالي عن تدريب الكوادر المختصة في الخارج في عدد من الدول من بينها تركيا والصين والهند وروسيا وإن البداية ستكون من تركيا بعدد عشرة من الكوادر البيطرية .

الى ذلك قالت وزير الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل دكتورة نجدة الزبير ارباب ان هذا المعمل كان حلما واصبح واقعا وهو الآن الوحيد في السودان المختص بسلامة وصحة الغذاء .

وكشفت الوزيرة عن المشروعات المستقبلية للوزارة منها مركز للتلقيح الاصطناعي ومصنع للناتروجين السائل ومشروع لإنتاج اعلاف الاسماك .