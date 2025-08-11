د. جبريل إبراهيم يشيد بصمود القوات المسلحة والقوات المشتركة في معركة فاشر السلطان

أشاد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، بصمود أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة ورجال المقاومة الشعبية خلال المعارك التي شهدتها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، اليوم.

وقال الوزير في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إن القوات المسلحة حققت “صفحة جديدة في سجل المجد” رغم قلة الزاد والعتاد، وخاضت واحدة من أشرس المعارك ضد ما وصفه بـ”عصابات دولة أبوظبي”، موقعة الهزيمة رقم 227 على مشارف المدينة.