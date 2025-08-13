إنطلاق حملة التوعية بمخاطر المخلفات الحربية بولاية نهر النيل

انطلقت الثلاثاء بولاية نهر النيل حملة التوعية بمخاطر الذخائر غير المتفجرة ومخلفات الحرب، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من مخاطر المخلفات الحربية وتأمين العودة الطوعية للمواطنين إلى مناطقهم بعد تحريرها.

وتجري الحملة تحت إشراف مفوضية العون الإنساني بولاية نهر النيل، وتنفيذ منظمة الوحدات الوطنية لمكافحة الألغام والتنمية بالتعاون مع منظمة جسمار للأمن الإنساني، وتستمر لمدة أسبوع، يتم خلالها تقديم محاضرات توعوية وتوزيع ملصقات إرشادية ونصائح للعائدين عبر ميناء عطبرة البري، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعية بعدد من دور الإيواء والمجموعات السكنية بمحليتي الدامر وعطبرة.

وأكد الأستاذ محمد كمال، مشرف أتيام التوعية وممثل منظمة الوحدات الوطنية لمكافحة الألغام والتنمية، أن الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة وحماية المواطنين ودعم استقرارهم، مشيدًا بجهود مفوضية العون الإنساني بالولاية لوقوفها على الحملة ودعمها للقضايا الإنسانية .