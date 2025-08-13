فيسبوك

مفاوضات سويسرا المستأصلة للمليشيا وللخونة اللئام لقيت قبولاً

حسين ملاسي

تسربت مفاوضات المنامة غير المستأصلة للمليشيا فطرشقت، بينما تسربت مفاوضات سويسرا المستأصلة للمليشيا وللخونة اللئام فلقيت قبولاً ودفعا.. وهنا يكمن الفرق!

