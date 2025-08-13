بتذكر شيخ محمد مصطفى عبدالقادر لمن لمو فيهو بعض السفها..ء على عهد قحت و أرادوا به سوءا في إحدى الأسواق

بعض طلاب الشيخ صورو مقطع انو جاهزين لحماية الشيخ بكل وسيلة

بعض الناس استنكر ذلك وهجم على الشيخ في نفسو

المهم الشيخ جاء رد عليهم وقاليهم ياخي سيدنا عمر لمن الرسول صلى الله عليه وسلم مات شهر سيفو وهدد الناس

الناس ما لامتو في ذلك و تجاوزوا له لعظم المصيبة عليه

فقاليهم الآن الطلبة ديل ما رضوا في شيخهم وعملوا كده في لحظة عابرة

الكلام ده ذكرني ليهو بعض كتابات وكلمات شباب البراء بن مالك في حزنهم على قائدهم المصباح وما خرج منهم مما قد يسوء فهمه

للأسف بعض الناس طوالي استغل الكلام ده

وشبك الناس من كان يقا..تل من أجل المصباح فليترك السلا.ح ومن كان يقا.تل في أجل الوطن فليبقى وحملوا كلام الشباب ديل على أسوأ المحامل وتناسوا كل تضحياتهم ومجهوداتهم

ومتناسيا كذلك انو المصباح ده قائدهم وأخوهم وكبيرهم ومربيهم

وانو ما قالوا ما قالوا إلا في لحظة حزن و ما هي إلا لحظة عابرة

بل وتناسى انو

شباب الإسلاميين ديل قبل كده استفزوهم مليون مرة و ما زالوا صابرين و حليمين

ونفس السيناريو لمن تم حل هيئة العمليات

وياخ شيخ الزبير محمد الحسن رحمه الله تعالى مات في السجن ظلما وصبروا وحلموا لمصلحة الوطن

فمالكم كيف تحكمون؟!

والمتربصين ديل متناسين انو فيلق البراء بن مالك ده عندو جهات رسمية بتصدر البيانات وكذلك الحركة الإسلامية

لكن ما بشتغلو بي ده كلو لانو في النهاية هم دايرين بأي طريقة يثبتو لنفسهم انو الإسلاميين ما عندهم عقل و حيوردو البلد المهالك

و ده خط قحاتي شغالين فيهو ويتبعهم أولاد الللمارات وبتاع النهر والبحر داك

والله متم نوره

مصطفى ميرغني