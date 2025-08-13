فيسبوك

اعلان نهاية الدعم السريع والمتبقي مليشيا مجاميع وشفشافه ومرتزقة

2025/08/13
الجنجويد
الجنجويد

هذا يدعم تحليلي السابق : مافي حاجة اسمها دعم سريع الكتلة الصلبة قضى عليها الجيش ، المتبقى مليشيا مجاميع وشفشافه ومرتزقة تعمل بنظام المقاولة.
Basher Yagoub

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/13