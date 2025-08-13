اعلان نهاية الدعم السريع والمتبقي مليشيا مجاميع وشفشافه ومرتزقة

\u0647\u0630\u0627 \u064a\u062f\u0639\u0645 \u062a\u062d\u0644\u064a\u0644\u064a \u0627\u0644\u0633\u0627\u0628\u0642 : \u0645\u0627\u0641\u064a \u062d\u0627\u062c\u0629 \u0627\u0633\u0645\u0647\u0627 \u062f\u0639\u0645 \u0633\u0631\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0643\u062a\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0635\u0644\u0628\u0629 \u0642\u0636\u0649 \u0639\u0644\u064a\u0647\u0627 \u0627\u0644\u062c\u064a\u0634 \u060c \u0627\u0644\u0645\u062a\u0628\u0642\u0649 \u0645\u0644\u064a\u0634\u064a\u0627 \u0645\u062c\u0627\u0645\u064a\u0639 \u0648\u0634\u0641\u0634\u0627\u0641\u0647 \u0648\u0645\u0631\u062a\u0632\u0642\u0629 \u062a\u0639\u0645\u0644 \u0628\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0642\u0627\u0648\u0644\u0629.\r\nBasher Yagoub\r\n\r\n