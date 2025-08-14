إعفاء أبناء وزوجات الشهداء من الرسوم الدراسية.. والي سنار يلتقي مدير جامعة السودان المفتوحة

ثمن اللواء ركن م الزبير حسن السيد والي ولاية سنار رسالة جامعة السودان المفتوحة تجاه المجتمع ودورها الإيجابي في تأهيل قطاعات المجتمع في مختلف المجالات .

واعلن عن تجديد الاتفاق مع الجامعة لمواصلة مسيرتها وتم الاتفاق لعقد ورش تدريبية لتطوير وتنمية قدرات الدارسين بالإضافة إلى حلقات تدريب لتطوير مهارات العاملين ذاتيا ورفع مستوى الإنتاج والإنتاجية، مبينا أن رؤية ورسالة الجامعة تتوافق مع خطط وأهداف حكومته موجهاً الوزارات والمؤسسات بضرورة التنسيق لتفعيل هذه الشراكة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاربعاء مدير جامعة السودان المفتوحة البروفيسور/ عبدالخالق فضل رحمة الله، ووكيل الجامعة الدكتور هشام الفكي والدكتورة شادية العقاب مدير الفروع ومدير الفرع بولاية سنار الدكتور فخر الدين علي، بحضور الدكتور محجوب احمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والمهندس الهادي الصادق وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية، والدكتور إبراهيم العوض وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الذين أشادوا بإسهامات الجامعة في تطوير قدرات العاملين والمواطنين عبر شراكات مؤسسية ومنظمات.

من جانبه شكر مدير الجامعة المفتوحة الوالي لرعايته لبرامج الجامعة كما شكر حكومة ولاية سنار على منح فرع الجامعة في سنار قطعة أرض بموقع متميز، مبينا أن الجامعة خلال مسيرتها أقامت العديد من الشراكات لتطوير قدرات انسان الولاية .

كما أعلن عن إعفاء أبناء وزوجات الشهداء من الرسوم الدراسية ، وتخفيض نسبة 25٪ من الرسوم للقوات النظامية.

وأضاف أن مرونة لوائح الجامعة اتاحت انتشار التعليم في كل مكان ولكل الأعمار وأبان أن كلية تنمية المجتمع تنظم ورش تدريبية في مختلف المجالات لتمليك الدارسين والدراسات مهن وحرف لتوفير مصدر ثابت للرزق.

في ذات الإطار التقى وفد الجامعة وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس حافظ بلة وبحث اللقاء كيفية التنسيق والتعاون لخدمة مواطن الولاية.

في ذات السياق وقعت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية ولاية سنار مع الجامعة وثيقة شراكة نصت على تسهيل التحاق منسوبي المقاومة الشعبية ببرامج الجامعة.

كما التقى الوفد مدير المخابرات العامة اللواء أمن الدكتور محمد تيراب وثمن المتحدثون من الجامعة دعم المخابرات لمعركة الكرامة والخدمات بالولاية.