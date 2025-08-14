سياسيةأبرز العناوين
لجنة حصر وضبط الوجود الاجنبي بالشمالية تناقش تنفيذ خطتها بالولاية
عقدت اللجنة العليا لحصر وضبط الوجود الاجنبي بالولاية الشمالية اجتماعها الاربعاء بدنقلا برئاسة الاستاذ محجوب محمد سيد أحمد امين عام الحكومة.
وناقش الاجتماع موجهات وتكاليف الاجتماعات السابقة.
وأشار مقرر اللجنة العليا لحصر وضبط الوجود الاجنبي بالولاية يوسف محمد يوسف إلى البدء الفوري في تنفيذ توجيهات والي الولاية فيما يختص بعمل اللجنة.
كما أشار الى أن الترتيب لتنفيذ خطة اللجنة في شكل مصفوفة بتفاصيلها في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر القادم.
وأمن الاجتماع على التغذية الراجعة للحصر الذي تم في المرحلة الماضية ووضع آليات تحديث معلومات الحصر.
سونا