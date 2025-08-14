د. فاروق يؤكد قدرة التأمين الصحي علي انفاذ خطة المائة يوم لحكومة الامل

أكد المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم، مقدرة التأمين الصحي على إنفاذ الخطة بدقة وشفافية عطفا على موجهات حكومة الأمل بصفة عامة ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري إدارات الصندوق بمكتبه ببورتسودان الاربعاء مبينا ان انفاذ التأمين الصحي لخطة المائة يوم تمضي وفقا لموجهات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح والذي وجه بالعمل الجماعي داخل الوزارة والتعاون ومطابقة أهداف الوزارة لتحقيق الحماية والتنمية الاجتماعية.

وافاد د. نور الدائم ان محور التغطية وتقديم الخدمات للنازحين العائدين من أولويات خطة المائة يوم وستجد دعما كبيرا في اوساط مؤسسات الدولة والشرائح المستهدفة.

وأكد حرص الصندوق على التنسيق مع الشركاء والوحدات الحكومية لانفاذ الخطة خاصة وزارة الصحة، مجلس الطفولة والتنسيق مع ديوان الزكاة في إعادة استهداف الأسر الفقيرة لاسيما وأن التأمين الصحي يمتلك سجل يحتوي على أكثر من 35 مليون مشترك.

وقال إنها ستساعد على استكمال السجل الاجتماعي القومي الموحد الذي أعلنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واشار الى ان مسح النازحين سيتم من خلال الأيام العلاجية التي ينفذها الصندوق في المخيمات بمناطق النزوح بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني.