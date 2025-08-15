الزراعة والري تبحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمليات الأمن الاقتصادي

إلتقى وكيل وزارة الزراعة والري د.ابوبكر عمر البشرى الاربعاء بمكتبه ببورتسودان بوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة حسين إبراهيم نائب منسق عمليات الأمن الاقتصادي للجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور مدير عام التقاوي د.منى عثمان ومدير المنظمات م بابكر حسن آدم بالوزارة .

أعرب د.ابوبكر عمر البشرى وكيل وزارة الزراعة عن شكره لما تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان خاصة إبان الحرب وطالب البشرى بأدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الصليب الأحمر .

وامن البشرى على مد المزارعين بالبذور المحسنة التي تساعد على إنتاج الغذاء.

واكد أن المنظمات تعتبر شريك اساسي في التنمية وأن توزيع التقاوي يكون عبر ادارة التقاوي بوزارة الزراعة والري.

من جانبه ذكر حسين إبراهيم نائب منسق عمليات الأمن الاقتصادي للجنة الدولية للصليب الأحمر أن الهدف من الزيارة هو التعرف على استراتيجيات كل العمليات لما بعد الحرب للوقوف جنبا إلى جنب فقد كانت تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إنتاج بذور محلية في ولايات دارفور الكبرى وتوزيع الغذاء في المناطق الغير آمنة وتدعم المناطق المتاثرة.