مشروع الحماية بالهلال الأحمر السوداني بالشمالية يستعد لتنفيذ عدد من الانشطة والبرامج

أكدت منسق مشروع الحماية بجمعية الهلال الاحمر السوداني فرع الولاية الشمالية الاستاذة لبنى فتح الباب إستمرار تنفيذ أنشطة وبرامج المشروع في محاوره المختلفة.

وأشارت في تصريح (لسونا) الى أن المشروع قدم خدماته للنازحين من مناطق ولايات دارفور الى محلية الدبة تمثلت في الوجبات الغذائية الجاهزة والدعم النفسي والاسعافات الاولية والكساء بجانب تقديم الخدمات لضحايا الهجوم على منطقة المثلث الحدودية مؤخرا.

وأضافت أن المشروع يستعد لقيام ورشة الدروس المستفادة من مشروع الحماية الذي نفذ في الفترة من شهر أبريل 2024م وحتى شهر يونيو 2025م وذلك يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري بدنقلا، وتستهدف الورشة شركاء مشروع الحماية والقيادات المجتمعية والجهات ذات الصلة بجانب الترتيب لعقد ورشة نظم الاحالة والتي تستهدف إدارات وزارة الصحة ،المستشفيات الحكومية والمنظمات ذات الصلة.