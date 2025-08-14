الشرطة تنهي مغامرات العصابة الإجرامية التي نهبت تاجر الذهب بامدرمان

أنهت شرطة ولاية الخرطوم مغامرات العصابة الإجرامية التي تمكنت من نهب تاجر الذهب في البلاغ الشهير خلال شهر يونيو المنصرم بمدينة امدرمان ووضعت حدا لانشطة الشبكة الاجرامية ووضعت يدها علي المعروضات موضوع البلاغ وأوقفت جميع المتورطين وإتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة

وتعود خلفية البلاغ وفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة

عن تلقي قسم شرطة مدينة النيل بلاغا يفيد بإختطاف تاجر الذهب المجني عليه تحت تهديد السلاح ونهب هاتفه ومجوهرات ذهبية والتحرك به الي جهة غير معلومة حيث تم تدوين بلاغ بالرقم (1475) تحت المواد (175/162) بتاريخ (20/7/2025)

وفور تلقي البلاغ شكلت رئاسة شرطة ولاية الخرطوم غرفة متابعة باشراف الفريق شرطة حقوقي/أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة الولاية ومتابعة ميدانية من مدير دائرة الجنايات ومدير المباحث وتكليف فريق ميداني مختص من إدارة المباحث الجنائیة بالولاية وعمل الفريق علي جمع المعلومات وإقتفاء أثر أفراد الشبكة عبر عملية بحثية دقيقة ورصد ميداني متواصل حتي نجح الفريق في الوصول الي مؤشرات أولية وادلة وبعد تبادل معلومات بين الأجهزة المختصة توصل أفراد الفريق الي إماطة اللثام عن هوية المشتبه بهم وبتتبعهم ورصد تحركاتهم تأكد الفريق من كافة الادلة والمعلومات وبمداهمتهم وضبطهم وإخضاعهم للتحري اقروا بارتكابهم جريمة خطف التاجر وممتلكاته وأرشدوا التحري الي مكان الذهب والهاتف والمتعلقات الشخصية للمجني عليه تم إقتيادهم الي دائرة الإختصاص وتكملة الاجراءات القانونية توطئة لتقديمهم للعدالة

يذكر أن البلاغ آثار جدلا لدي الرأي العام ونجحت شرطة ولاية الخرطوم عبر المباحث في القبض علي الجناة واسترداد المال المنهوب عبر مجهود كبير يؤكد مهنيتها وعدم السماح بافلات المجرمين من العدالة .

المكتب الصحفي للشرطة