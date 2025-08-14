رئيس الوزراء كامل إدريس يدعو إلى الافتخار بالجيش السوداني وتقدير تضحياته

دعا رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، المواطنين إلى الافتخار بالقوات المسلحة السودانية، التي ظلت متماسكة منذ تأسيسها، وقدمت الكثير من التضحيات في الدفاع عن السيادة الوطنية، وساهمت في بناء وتطوير جيوش عدد من دول المحيط الإقليمي.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة لجموع الشعب السوداني، بمناسبة العيد المئوي للقوات المسلحة والذكرى الحادية والسبعين لسودنة القيادة، معبرا عن تقديره لمساهمات القيادة والضباط وضباط الصف والجنود في الدفاع عن تراب الوطن.

وأشار دكتور إدريس إلى أن هذه الذكرى تأتي في وقت والبلاد تخوض حربا مصيرية من أجل الحفاظ على وحدتها واستقلالها، وتواجه عدوانا غاشما يهدد بقاء الدولة، مما يتطلب وحدة الصف الداخلي وتضامنا وطنيا خلف القوات المسلحة والقوات المساندة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل قصارى الجهد لتسخير كل الإمكانيات المتاحة وتوفير الدعم اللازم لتمكين القوات المسلحة من أداء واجبها الوطني بفعالية وكفاءة، وتطويرها وتعزيز قدرتها القتالية لتحقيق التميز والريادة بين الجيوش العالمية.

وأشار إلى أن شعار “نحن في الشدة باس يتجلى” الذي اختير لأعياد القوات المسلحة هذا العام يعبر عن قوة إرادة الشعب السوداني وقدرته على التغلب على الصعاب، مشيرا إلى تفاؤله بتحقيق مستقبل مشرق للبلاد.

سونا