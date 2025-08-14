البرهان.. لن نخون دماء شعبنا وأبنائنا وإخواننا الذين مضوا وقدموا أنفسهم دفاعا عن السودان

هنأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم الشعب السوداني بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس القوات المسلحة و *٧١* عاما على سودنتها.

وقال سيادته في كلمة وجهها اليوم للشعب بمناسبة هذه الذكري ” أهنئ ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة في هذا اليوم التاريخي ، وهو يوم من أيام القوات المسلحة والذي يمثل مجداً وحضارة للسودان” مبيناً أن هذا المجد بناه السودانيون، وهم نفسهم بناة هذه الحضارة العظيمة وهم نفسهم من بنوا القوات المسلحة وداوموا على إسنادها.

وحيا سيادته الشعب السوداني صانع الحضارات ومؤسس هذه القوات التي إقترن إسمها بالدفاع عن السودان وقال أنه حينما أنشئت القوات المسلحة في العام ١٩٢٥ بخلاف كل الجيوش الأخرى، لم تسمى بإسم ملك أو غيره ، سميت بإسم قوة دفاع السودان ومنها انطلقت عزيمة البناء والمحافظة على تاريخ هذه الأمة.

وأضاف القائد العام أنه في العام ١٩٥٤ تولى قيادة القوات المسلحة أول قائد سوداني هذه القوات تجاوز عمرها أكثر من ١٠٠ عام ، وقد كانت قبل عام ١٩٢٥ تقاتل كفيالق وفرق مع الجيوش الأخرى ، ولكن بعد ثورة اللواء الأبيض في عام ١٩٢٤، والثورة في الشقيقة مصر تم فصلها وتكوينها بإسم قوة دفاع السودان.

حيث إشتقت أسماء مختلفة من حضارة السودان وتاريخه.

مضيفا أنه عندما سميت بإسم القوات المسلحة كان فعلا هذا هو الرمز والإسم الذي تحمله الآن وهي تقاتل مع الشعب السوداني في معركة الكرامة.

وحيا الفريق أول ركن البرهان كل السودانيين الذين ظلوا يقفون بجانب القوات المسلحة مشيداً بالأبطال المرابطين في الثغور في كل مكان لاسيما في الفاشر وبابنوسة وكادقلي وفي كل متحركات القوات التي تدافع عن الحق وتحمي السودان محييا المساندين لهذه القوات من مختلف فئات الشعب السوداني .

كما حيا أيضا المرابطين وأي سوداني دعم هذه القوات بنفسه أو بماله.

وأضاف سيادته قائلاً ” نحن نفخر بأننا ننتمي لهذه المؤسسة، والشعب السوداني يفخر بعراقة ورسوخ مؤسسته ” وجدد البرهان العزم على المضي في معركة الكرامة ودحر التمرد وعدم المهادنة والمصالحة مهما كانت التكلفة وأضاف ” لن نخون دماء شعبنا وأبنائنا وإخواننا الذين مضوا وقدموا أنفسهم دفاعا عن السودان.

سونا