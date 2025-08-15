فيسبوك

هل عارفين ان كتير من البنوتات الجميلات الشابات ممكن يكون عندهم طيف توحد خفيف؟

اعراض التوحد غير المشخص عند الشابات
هل عارفين ان كتير من البنوتات الجميلات الشابات ممكن يكون عندهم طيف توحد خفيف، وما مشخص من الطفوله، لمقدرتهن انهم يغطو الاعراض ويجتهدو يواكبو مع المجتمع، بس دايما بكونو حاسين جواهم في حلقه مفقوده ومفرغة فاصله بينهم وبين الناس الحولهم.💔💔
واحيانا ممكن يصلو لمرحلة اشبه بالاكتئاب والإرهاق النفسي والعزلة الاجتماعية.
القصة دي مقتبسة من قصص مختلفة واقعية حتشرح اكتر عن الاعراض والتدخل النفسي للنوع ده من الإضطرابات المغطاه….
القصة بالعربي والانجليزي على الرابط 👇
ايثار التاي – اختصاصي نفسي

