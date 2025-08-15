هل عارفين ان كتير من البنوتات الجميلات الشابات ممكن يكون عندهم طيف توحد خفيف، وما مشخص من الطفوله، لمقدرتهن انهم يغطو الاعراض ويجتهدو يواكبو مع المجتمع، بس دايما بكونو حاسين جواهم في حلقه مفقوده ومفرغة فاصله بينهم وبين الناس الحولهم.