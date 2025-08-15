فيسبوك
زي موج البحر يوم يعلو ويوم يوطى بس في الاخر لازم يهدأ❤️
طبيعي جدًا تمر بأيام تحس فيها إنك ما على طبيعتك… يوم حماس وطاقة، ويوم ثاني ثقل في قلبك وصعوبة تركز أو تنجز.
التقلبات النفسية ما ضعف، هي جزء من إنسانيتنا، زي فصول السنة اللي بتتغير. وزي دقات القلب في جهاز رسم القلب، وزي موج البحر يوم يعلو ويوم يوطى بس في الاخر لازم يهدأ
خلي عندك رحمة بنفسك… ما تلومها على التغيير، وما تحاول تجبرها طول الوقت تكون في قمة نشاطها.
خذ وقتك، اتنفس، واسمح لمشاعرك إنها تمشي في مسارها الطبيعي وتقبلو تقلباتكم.
لكن… إذا لاحظت إن الحالة النفسية بدأت توقفك عن إنجاز شغلك، أو تخليك تنعزل عن الناس، أو تبعدك عن حياتك البتحبها… هنا مهم جدًا تمد إيدك لطلب المساعدة من مختص.
المختص ما بيحكم عليك، هو بيساعدك تشوف النور وسط الغيمة. صحتك النفسية ما رفاهية، هي أساس لحياتك، لعلاقاتك، ولأحلامك. احرص عليها، زي ما تحرص على قلبك وجسدك.
إيثار صلاح التاي
إختصاصي صحة نفسية