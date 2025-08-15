سياسية
والي سنار يبحث مع مدير اليونيسف توسيع دعم التعليم والصحة والمياه
اجتمع والي ولاية سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن و أعضاء حكومته من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بمشروعات منظمة اليونسيف بالاستاذ خالد محمد موسي مدير اليونيسف قطاع سنار والنيل الأزرق.
وكشف والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد عن حاجة الولاية للتدخل في مشروعات المياه والصحة والتعليم وتوفير وحدات الطاقة الشمسية لمرافق التعليم والصحة والمياه مبينا أن بنية التعليم تعرضت لتخريب واسع من قبل المليشيا أدت إلى فقدان الاجلاس والكتاب وانهيار الفصول الدراسية ببعض المدارس داعيا إلى تدخلات عاجلة من اليونسيف وتعزيز الشراكة لإصلاح بنية التعليم.
و أعلن مدير منظمة اليونيسف قطاع سنار، النيل الأزرق، الأستاذ خالد محمد موسى عن خطط ومشروعات جديدة وموسّعة لدعم قطاعات التعليم – الصحة والمياه بولاية سنار.
وأضاف خالد إن دعم اليونيسف يأتي تأكيدًا لالتزام اليونيسف بدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا وتعزيزًا للشراكة المستمرة مع الجهات الحكومية لضمان توفير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي .
سونا