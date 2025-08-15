والي سنار يبحث مع مدير اليونيسف توسيع دعم التعليم والصحة والمياه

وكشف والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد عن حاجة الولاية للتدخل في مشروعات المياه والصحة والتعليم وتوفير وحدات الطاقة الشمسية لمرافق التعليم والصحة والمياه مبينا أن بنية التعليم تعرضت لتخريب واسع من قبل المليشيا أدت إلى فقدان الاجلاس والكتاب وانهيار الفصول الدراسية ببعض المدارس داعيا إلى تدخلات عاجلة من اليونسيف وتعزيز الشراكة لإصلاح بنية التعليم.