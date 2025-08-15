كهرباء السودان تؤكد ووقوفها وتضامنها مع القوات المسلحة في معركة الكرامة

تقدم السيد مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة ومدراء شركات الكهرباء ومنسوبيهم من المهندسين والموظفين والفنيين والعمال بالتهنئة للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولنائبه ومساعديه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وللسيد رئيس هيئة الأركان المشتركة، وللسادة نوابه بهيئة الأركان المشتركة، وللسادة الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة السودانية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الواحد والسبعين لسودنة قيادة القوات المسلحة , الذي يصادف الرابع عشر من أغسطس من كل عام ويمر هذا العام والبلاد تتنسم عبق انتصارات القوات على المرتزقة والمأجورين من مليشيا الدعم السريع المتمردة.