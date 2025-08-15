سياسية
كهرباء السودان تؤكد ووقوفها وتضامنها مع القوات المسلحة في معركة الكرامة
تقدم السيد مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة ومدراء شركات الكهرباء ومنسوبيهم من المهندسين والموظفين والفنيين والعمال بالتهنئة للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولنائبه ومساعديه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وللسيد رئيس هيئة الأركان المشتركة، وللسادة نوابه بهيئة الأركان المشتركة، وللسادة الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة السودانية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الواحد والسبعين لسودنة قيادة القوات المسلحة , الذي يصادف الرابع عشر من أغسطس من كل عام ويمر هذا العام والبلاد تتنسم عبق انتصارات القوات على المرتزقة والمأجورين من مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأكدت الشركة أنها إذ تشارك الفرحة بهذه المناسبة، تؤكد وقوفها وتضامنها مع القوات المسلحة سنداً ودعماً في معركة الكرامة حتى تطهير آخر شبر من أرض الوطن من دنس المليشيا الإرهابية ، مجددة العهد ببذل الغالي والنفيس لتوفير الكهرباء وإعادة قطاع الكهرباء إلى أفضل مما كان بعد استهدافه بواسطة المليشيا المتمردة َ
وأكدت ثقتها في تقديم خدمة تلبي طموحات المواطنين وتحقق رغباتهم بكل ثقة وتجرد بعون الله في وقت قريب.
وترحمت على أرواح شهداء معركة الكرامة، سائلين الله عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وأن يفك أسر المأسورين.
سونا