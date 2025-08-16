“الدمار الممنهج”.. وزير التعليم العالي يلتقي مدير جامعة الدلنج

أكد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المؤسسات التعليمية في البلاد ستظل منارة للعلم والمعرفة والنهضة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على سير العملية التعليمية في السودان، متطرقاً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مراكز دراسات السلام بالجامعات في تعزيز ثقافة السلام ومحاربة خطاب الجهوية والعنصرية ونبذ العنف ورتق النسيج الاجتماعي .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه المؤقت ببورتسودان، الخميس، بروفيسور محمد دفع الله أحمد مدير جامعة الدلنج، مشيداً بمجهودات الجامعة في خدمة قضايا التعليم العالي والمجتمع، وبحث اللقاء أوضاع الجامعة الاكاديمية والبحثية .

من جانبه استعرض بروفيسور محمد دفع الله أحمد خوجلي مدير جامعة الدلنج، مجمل الأوضاع الأكاديمية والإدارية بالجامعة، عقب الدمار الممنهج الذي طالها نتيجة تمرد مليشيا الدعم السريع، وما ترتب عليه من نزوح أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .