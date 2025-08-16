الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يهنئ القوات المسلحة بالعيد المئوي والعيد الحادي والسبعين لسودنة القيادة العامة

هنأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، القوات المسلحة السودانية بمناسبة العيد المئوي لتأسيسها، والذكرى الحادية والسبعين لسودنة القيادة العامة للجيش.

وجّه الحزب في بيان تهنئته إلى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، وضباط وضباط الصف والجنود، مؤكدًا اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تمثل محطة مضيئة في تاريخ السودان.

وأوضح البيان أن يوم 14 أغسطس 1954م، الذي تسلّم فيه أبناء السودان زمام القيادة العامة، شكّل إيذانًا بانتهاء عهد الاستعمار وبداية مرحلة جديدة من السيادة الوطنية، لافتًا إلى أنّ هذا الإنجاز كان ثمرة نضال وتضحيات جسام من أبناء الوطن.

وأكد الحزب أنّ القوات المسلحة ظلت منذ نشأتها الحارس الأمين لحدود البلاد والسند القوي لشعبها، مجسدةً معاني التضحية والفداء، ومسطرةً أروع البطولات في الدفاع عن وحدة السودان وأمنه واستقلال قراره.