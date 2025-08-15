سياسية

البرهان في كردفان

2025/08/15
تفقد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قوات الجيش في منطقة رهيد النوبة شرق محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.
الجزيرة – السودان

