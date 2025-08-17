الرئيس النيجيري: إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 7% بحلول عام 2027، لانتشال الملايين من براثن الفقر

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن نيجيريا تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 7% بحلول عام 2027، لانتشال الملايين من براثن الفقر وتوسيع الاقتصاد ليبلغ أربعة أضعاف حجمه الحالي بحلول عام 2030. وكان تينوبو قد حدد سابقًا هدفًا للنمو الاقتصادي يبلغ نسبة 6% عند توليه منصبه قبل عامين. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.6% هذا العام و3.8% في عام 2027.

الجزيرة – افريقيا