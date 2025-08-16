من أحاجي الحرب():

○ منقول:

للأسف طبعاً صوتي غير مسموع لكن عموماً بخصوص المقال المنشور عبر صحيفة السوداني عن صفقة عسكرية بين قواتنا المسلحة وباكستان تبلغ 1.5 مليار دولار والمقال به لائحة أسلحة كثيرة مذكورة في الصفقة أؤكد أن المقال غير صحيح بالمرة المعلومات المذكورة غير صحيحة تماماً ومصدر المقال هو موقع باكستاني اسمه ProPakistani موقع إخباري محلي مهتم بأخبار التكنولوجيا والمال والرياضة فكاتب المقال لا يعرف عما يكتب فمثلاً في لائحة الأسلحة هناك طائرة مسيرة اسمها MR-10K وهي غير موجودة أصلاً فضلاً عن أن كاتب المقال وضع أسلحة صينية تصنع في الصين ولا علاقة لباكستان بأي شكل بصناعة هذه الأسلحة لا من قريب ولا من بعيد مثل المقاتلة J-10 وأنظمة الدفاع الجوي HQ-9 وHQ-6 وغير أن باكستان لا تصنع محركات المقاتلة الروسية MIG-21 بل إنها لا تعمل أصلاً في القوات الجوية الباكستانية وأيضاً باكستان لا تمتلك ولا تصنع طائرات أبابيل المسيرة فهي طائرات إيرانية لا علاقة لباكستان بها.

نشر هذا المقال في صحيفة السوداني هو فضيحة بكل معنى الكلمة هل معيار صحة المعلومات لنتداولها هو مجرد وجود موقع ما لا نعرف ماهيته نشر مقال باللغة الإنجليزية و فوراً ننكب عليها نحن السودانيين لنتداوله بكثافة فيما بيننا ؟!

عيب و الله