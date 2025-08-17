لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية شيكان تؤكد أهمية دور الإعلام في رفع الحس الوطني

ترأس اللواء الركن (م) د / عامر محمد الحسن رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية شيكان السبت اجتماع لجنة الاعلام بالمقاومة حيث أكد على أهمية دور الإعلام في رفع الحس الوطني وعكس انشطة وبرامج اللجنة فضلاً عن تبصير المواطن بأهمية الدفاع عن الارض والعرض.

وابان ان المقاومة الشعبية تمثل الشعب بكل اطيافة ومكوناته مبديا استعداده لتوفير الدعم اللازم حتى تتمكن اللجنة من أداء مهامها بالمستوى الذي يحقق الأهداف.

المهندس صالح الزين مرخي نائب رئيس لجنة الاستنفار و المقاومة الشعبية بمحلية شيكان اشاد بتفاعل الشعب ووقوفة خلف القوات المسلحة والقوات المساندة لها مما افشل الكثير من المؤامرات التى تحاك ضد الوطن. مؤكدا أهمية الإعلام خلال الفترة المقبلة والاستعداد لمرحلة التنمية والإعمار ما بعد الحرب.

رئيس لجنة الاعلام بالمقاومة الشعبية بمحلية شيكان الاستاذة منال يوسف بشير رحبت بأعضاء اللجنة مؤكدة استعدادهم لتنفيذ برامج اعلامية تسهم في رفع الحس الوطني ونشر ثقافة التطوع دعما للقوات المسلحة.