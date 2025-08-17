سياسية

اكتمال مشروع خط نقل المياه الجديد الذي يهدف إلى تحسين إمداد المياه لضاحية الكلاكلة

2025/08/17
انقطاع المياه
أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اكتمال مشروع خط نقل المياه الجديد الذي يهدف إلى تحسين إمداد المياه لضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم.
الجزيرة – السودان

