وزير الصحة بالقضارف يؤكد الإهتمام بتوطين الصناعات الدوائية

أكد د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف، اهتمامه بتوطين الصناعات الدوائية بالولاية، مشدداً على التزام وزارته بمنح الإستثمار في مجال الأدوية ميزات تفضيلية تسهم في تعزيز الوفرة الدوائية بالقضارف والولايات المجاورة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه السبت وفداً من شعبة مستوردي وموزعي الأدوية،.

وأشار الوزير المكلف إلى أن وزارته ماضية في توطين التخصصات الطبية بالولاية مما يتطلب وفرة في الأدوية والمستهلكات الطبية مشيراً لبدء العمل في أربعة مصانع دوائية بالولاية، مثمناً مساهمات القطاع الدوائي ودعمه السخي لمعركة الكرامة.

من جانبه، أكد د. الحاج علي بابكر مدير المجلس القومي للأدوية والسموم بالقضارف، التزام المجلس بسد النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في مجال التصنيع الدوائي، مبيناً أن مؤشرات تعافي القطاع بدأت تظهر من خلال زيادة الوفرة الدوائية بالقطاع الخاص، مقدماً شكره لحكومة الولاية على دعمها المستمر.