قضية مروي.. الطبيبة المقتولة

زوله متزوجه من زول بيحبها حصلت بيناتهم خلافات الموضوع وصل المحكمه والطلاق ” لحدي هنا حلوين وعادي وبتحصل في أرقى عوالم الإنس والجن !!

الماعادي شنو ؟

الماعادي إنو يكون في طرف ثالث ( على علاقة مع الزوجه ) وكمان نقيب في الشرطه ،، النقيب إتحشر في الموضوع وعمل حماية للطبيبه واستخدم سلطاتو لدرجة إنو ملا الزوج بلاغات لمن تٍعب ويوم المحكمه قبض عليهو بدون أمر قبض بغرض تغيبوا من الجلسه عشان القاضي يحكم بالطلاق ..

النقيب كان بيشيل إبنة الزول ده ويسوقها معاهو القسم ويجيبها في فترة عمل الطبيبه نظام أنا مهتم بيك وبي بتك ..

النقيب كان بيحرك اتيام المباحث عشان يفتشوا للزوج ده ويقبضوه يوم يومين ويفكوهو نظام إرهاب وتركيع وكده ..

النقيب ده حرم الزوج ده من إنو يشوف بتو وهددو قاليهو كان ظهرت في حياتها مابخليك ..

الزوج قتل زوجتو وهو غلطااااااااان وأنا ماعايزة ادافع عنو ولا بي كلمه لكن دائمآ قاعده أقول مافي زول بيعمل حاجه زي دي سااااااااي كده !!

النقيب أفسد حياة الناس ديل ..

تبيان توفيق