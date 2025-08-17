إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية للمجموعة الأولى (ب) بشمال كردفان

أعلن الأستاذ وليد محمد حسن، وزير التربية والتوجيه المكلّف بولاية شمال كردفان، اليوم بمدينة أم روابة نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للمجموعة (ب)، وذلك بحضور المديرين التنفيذيين لمحليات أم روابة، الرهد أبو دكنة، وأم دم، وأعضاء لجنتي أمن محليتي الرهد وأم روابة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأحرزت التلميذة آلاء الصادق محمد من مدرسة غراس الإسلام الخاصة بمدينة أم روابة المركز الأول بمجموع 277 درجة، فيما جاء التلميذ أحمد حامد الضو في المركز الثاني مشتركاً بمجموع 273 درجة.

وأشاد الوزير بجهود إدارات التعليم بمحلية أم روابة ومساهمتهم الكبيرة في نهضة التعليم، مشيراً إلى أن عدداً من قيادات المحلية يتولون إدارة التعليم بالولاية، وأن المجموعة (ب) التي جلست لهذا الامتحان وجدت الرعاية والدعم من حكومة الولاية. وأكد إصرار وعزيمة الوزارة على تمكين كل تلميذ وطالب بالمحليات من الجلوس للامتحانات، حتى لا يُحرم أي أحد من حقه في التعليم.

كما أعلن استعداد الوزارة لانطلاقة امتحانات المجموعة (ب) الثانية، مؤكداً أن التعليم يمثل أساس التنمية، وأن الوزارة تسخر كل إمكانياتها من أجل تجويد العملية التعليمية. وجدد الوزير تأكيده على بداية الدراسة للعام الدراسي 2025–2026 يوم غدٍ الأحد السابع عشر من أغسطس.

من جانبه، استعرض الأستاذ عادل مقدم، مدير إدارة الامتحانات والتقويم والقياس بالوزارة، الملامح العامة للنتيجة، مبيناً أن عدد الجالسين للامتحان بلغ 5750 تلميذاً وتلميذة بمحليات أم روابة، الرهد، طروجي، شيكان، وغرب بارا، نجح منهم 3074 تلميذاً وتلميذة.

بدورها، هنأت الأستاذة ابتهال ميرغني الفكي، مدير المرحلة الابتدائية بالوزارة، تلاميذ المجموعة (ب) وأسرهم على النجاح، مشيدة بجهود لجان النظام والمراقبة في إعداد وإخراج النتيجة بالصورة المطلوبة.

كما تحدث في المؤتمر كل من المدير التنفيذي لمحلية أم روابة ومدير التعليم الابتدائي بالمحلية، مشيدين بالجهود التي بُذلت في إنجاح العام الدراسي المنصرم حتى إعلان النتيجة.

