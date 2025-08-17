جابر يفتتح مراكز الجوازات والسجل المدنى والترخيص بمحلية شرق النيل

اكد الفريق بحرى مهندس مستشار/ إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة للمواطنين الى ولاية الخرطوم على أهمية إمتلاك المواطن للمستندات الرسمية التى تمكنه من القيام بكافة الإجراءات الرسمية والمعاملات فى الدولة ، مشيدا بجهود وإحترافية منسوبى قوات الشرطة الذين قاموا بحفظ وإستخراج قاعدة بيانات السجل المدنى وقد حافظوا به على معلومات الدولة الأساسية وبياناتها من أيدى الخونة من افراد المليشيا المتمردة ، مضيفا خلال إفتتاحه اليوم مراكز الجوازات و السجل المدنى وترخيص المركبات بشرق النيل بحضور الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والأستاذ/ أحمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم والفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة ومدراء الإدارات العامة للجوازات والسجل المدنى والمرور

مبينا أن قوات الشرطة ظلت تحجز مقعدها فى معركة الكرامة فى مسارح العمليات والإرتكازات والمعابر المنتشرة فى كل السودان وهاهى قيادات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تقدم الخدمات الشرطية المتكاملة من جوازات وأرقام وطنية وشهادات الميلاد وترخيص المركبات وإستخراج رخص القيادة للمواطنين فى المراكز المنتشرة فى جميع محليات الولاية فضلا عن الأعمال الجمركية بعد أن توقفت لعامين ، مشيرا الى أن المواطن السودانى يستحق أكثر وسنظل نقدم تلك الخدمات الضرورية له وستمتد لتأهيل كل المستشفيات لإستقبال طالبى الخدمة الطبية ، وحيا وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة على جهودهم الكبيرة فى إستعادة تلك الخدمات بالصورة السريعة التى تخدم الوطن والمواطن

وزير الداخلية أشار الى أن إفتتاحات المراكز الخدمية بولاية الخرطوم تتزامن وأعياد القوات المسلحة بعيدها ال(71) ونؤكد أن القوات المسلحة هى صمام أمان السودان حفظت البلاد من شرور المليشيا الإرهابية المتمردة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل وفق خطط واضحة لنشر الخدمات الهجرية والمرورية والجنائية على مستوى جميع محليات ولاية الخرطوم والان نفتتح المركز الرابع لخدمات المواطنين ، ونعد المواطنين أن يكون آمن فى بيته وستتوفر له جميع الخدمات الشرطية الضرورية ، مشيدا باهتمام ودعم مجلس السيادة لخطط وبرامج وزارة الداخلية الرامية الى بسط الأمن والإستقرار

والى ولاية الخرطوم هنأ مواطنى محلية شرق النيل بافتتاح مراكز تقديم الخدمات الهجرية والمرورية بالمحلية والتى ستسهم فى راحة المواطنين وتمكينهم من إستخراج كافة الاوراق الثبوتية ومعاملاتهم المرورية ، مشيدا باهتمام ودعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لهذه المراكز التى تعزز من عودة مواطنى الولاية

المدير العام لقوات الشرطة أكد أن هذه الإفتتاحات تمثل إمتدادا لمعركة الكرامة لان المعركة ميادينها مختلفة وإستخراج الجوازات والأحوال المدنية من الأهمية بمكان للدولة وأهمية كبرى للمواطن فى الحصول على تلك الخدمة ، مجددا حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بتوفير كافة الخدمات الشرطية للمواطنين فى محليات الولاية المختلفة لتمكين مواطنى الولاية من إجراء كافة معاملاتهم

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن عضو مجلس السيادة إستمع خلال الإفتتاحات الى تنوير عن الخدمات الشرطية من اللواء شرطة حقوقى/عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور واللواء شرطة /خوجلى خيرالله الامين مدير الإدارة العامة للسجل المدنى بالنيابة.