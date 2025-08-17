فيسبوك

شاهد: إنتو دعامة! الله يكتلكم كلكم! الله ينتقم منكم!

2025/08/17
الجنجويد
الجنجويد

من أحاجي الحرب ( ٢١٨٢٧ ):
□□ في شنو؟ وإنتو منو؟!
□ إنتو دعامة!
□ الله يكتلكم كلكم!
□ الله ينتقم منكم!
□ جيش واحد، شعب واحد.
#من_أحاجي_الحرب

