شاهد: إنتو دعامة! الله يكتلكم كلكم! الله ينتقم منكم!

\u0645\u0646 \u0623\u062d\u0627\u062c\u064a \u0627\u0644\u062d\u0631\u0628 ( \u0662\u0661\u0668\u0662\u0667 ):\r\n\u25a1\u25a1 \u0641\u064a \u0634\u0646\u0648\u061f \u0648\u0625\u0646\u062a\u0648 \u0645\u0646\u0648\u061f!\r\n\u25a1 \u0625\u0646\u062a\u0648 \u062f\u0639\u0627\u0645\u0629!\r\n\u25a1 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u064a\u0643\u062a\u0644\u0643\u0645 \u0643\u0644\u0643\u0645!\r\n\u25a1 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u064a\u0646\u062a\u0642\u0645 \u0645\u0646\u0643\u0645!\r\n\u25a1 \u062c\u064a\u0634 \u0648\u0627\u062d\u062f\u060c \u0634\u0639\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f.\r\n#\u0645\u0646_\u0623\u062d\u0627\u062c\u064a_\u0627\u0644\u062d\u0631\u0628\r\n\r\n