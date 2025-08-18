العودة للخرطوم.. كامل ادريس يلتقي وكيل الصحة

التقى الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء الانتقالي بمكتبه الدكتور هيثم محمد ابراهيم وكيل وزارة الصحة حيث اطمأن على الوضع الصحي بالبلاد بصورة عامة والاستعدادات الجارية لمجابهة فصل الخريف لهذا العام.

وقال دكتور هيثم محمد ابراهيم في تصريح صحفي ان السيد رئيس الوزراء قد اطلع على الترتيبات الخاصة بالوزارة للعودة للخرطوم ضمن اللجنة العليا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة نواقل الأمراض والحملة التي تم تدشينها امس وتستمر لمدة ثلاثة اشهر بولاية الخرطوم، إضافة الى تأهيل المرافق الصحية والمستشفيات.