البدء في تنفيذ المرحلة السابعة من برنامج المساعدات الإنسانية بالفاشر

اعلن والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد عن البدء في تنفيذ المرحلة السابعة من برنامج المساعدات الإنسانية والتي تستهدف دعم لتكايا الطعام بمدينة الفاشر، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن النازحين والمواطنين المتأثرين بالحرب والحصار الجائر الذي تفرضه مليشيا أسرة دقلو على مدينة الفاشر.

وأكد الوالي في تصريح ل(سونا) عزم حكومته على مواصلة الجهود لتقديم المزيد من الدعومات والمساعدات الإنسانية للمستهدفين، فضلاً عن تعزيز الخدمات الأساسية من مياه وصحة وخدمات أخرى.

ووجه بخيت وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بالولاية واللجنة العليا للمساعدات الإنسانية بضرورة الشروع الفوري في تنفيذ المرحلة السابعة من برنامج المساعدات الإنسانية للأسر بالاحياء السكنية ومراكز إيواء النازحين بالفاشر بجملة دعم إضافي بلغ اربعة مليار جنيه.

وأشاد الوالي بالدعومات التي قدمتها الأمانة العامة لديوان الزكاة في وقت سابق للأسر بالاحياء السكنية ومراكز إيواء النازحين، مطالبا الأمانة بضرورة تقديم المزيد في سبيل مساعدة الأسر للتغلب على الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وعبر الوالي عن شكره وتقديره للمبادرات الخيرية ولتكايا الطعام لجهودهم المقدرة التي ظلوا يبذلونها لتقديم الخدمات الإنسانية للأسر والنازحين بالاحياء السكنية ومراكز إيواء النازحين، محييا كذلك كل الخيرين بداخل البلاد وخارجها لما قدموه من مساهمات فاعلة ودعم متواصل للمبادرات الخيرية ولتكايا الطعام، مما مكنها من تنفيذ العديد من البرامج الإنسانية التي لامست احتياجات الأسر.

وأكد الوالي أن هذه الجهود تعكس روح التضامن والتعاون بين أبناء الولاية، وتجسد التزام حكومة الولاية بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين في الأوقات الصعبة.