وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يقف ميدانيا على وحدات الوزارة بالخرطوم

أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح رعاية أسر شهداء معركة الكرامة عبر الزكاة.

وتعهد في مستهل زيارته لولاية الخرطوم بدعم مستشفى السلاح الطبي لعلاج جرحى ومصابي العمليات.

واستهل صالح مهامه بجولات ميدانية مكثفة على وحدات الوزارة في الخرطوم الأحد.

وشارك وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في اجتماعات اللجنة العليا لاعادة مواطني ولاية الخرطوم برئاسة عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق ابراهيم جابر.

وتفقد صالح في جولات ميدانية مكثفة على جميع وحدات الوزارة بعد دمج وزارتي العمل والرعاية الاجتماعية في وزارة واحدة والتي شملت رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي، الصندوق القومي للمعاشات، مجلس الأمومة والطفولة وناصف الطبية.

وزار صالح جرحى معركة الكرامة في السلاح الطبي.