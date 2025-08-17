والي شمال كردفان يقرع جرس بداية العام الدراسي من مدرسة السيد علي الميرغني الثانوية بالأبيض

قرع والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف اليوم الجرس بمدرسة السيد علي الميرغني الثانوية بنات بمدينة الأبيض ايذانا ببداية العام الدراسي، بحضور رئيس الجهاز القضائي بالولاية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم الوزير المكلف ولجنة الأمن وامين ديوان الزكاة ومدير جامعة كردفان وامين ديوان الأوقاف الإسلامية ومدير التعليم الثانوي والهيئة النقابية لعمال التعليم.

واكد عبد الخالق أن مسيرة التعليم في الولاية لن تتوقف رغم التحديات، مشددا على التزام الحكومة بدعم قطاع التعليم وتوفير البيئة المناسبة للتحصيل الأكاديمي.

وأكد الوالي أن التعليم يعد أولوية قصوى لحكومته، باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع، داعيا إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة.

وحيا الوالي القوات المسلحة وهي تحتفل بعيدها. مجددا مواصلة دعم واسناد الولاية للقوات المسلحة والمساندة لها حتى تبلغ غاياتها .

وقال والي شمال كردفان ان الولاية قد استوعبت مخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمنطقة رهيد النوبة بمحلية جبرة الشيخ بالولاية.

من جانبه، عبر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بشمال كردفان الوزير المكلف الاستاذ وليد محمد حسن عن سعادته ببدء العام الدراسي، معتبرًا هذا اليوم محطة مهمة للطلاب والمعلمين على حد سواء، داعيا الطلاب إلى المثابرة والاجتهاد لتحقيق التميز، ومؤكدا أن الوزارة ستعمل على تهيئة البيئة التعليمية وتذليل كافة العقبات. وحيا وليد القوات المسلحة والأجهزة المساندة معها في معركة الكرامة ودورها في حفظ الأمن والاستقرار.