العدل: تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السودان والسعودية

استقبل معالي السيد وزير العدل د. عبد الله درف اليوم بمكتبه، سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالسودان السفير /علي بن حسن بن جعفر، بحضور وكيل وزارة العدل السيدة/ هويدا علي عوض الكريم.

أشار وزير العدل للعلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان والعلاقة الخاصة التي تربط وزارة العدل بالسودان ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

وأشار للرغبة في تعزيز تلك العلاقة من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وعلى رأسها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

كما تطرق اللقاء الى ضرورة تبادل الخبرات والتنسيق بين الوزارتين.

من جانبه قدم السيد السفير التهنئة لمعالي وزير العدل بمناسبة تقلده منصب وزير العدل في حكومة الامل متمنياً له التوفيق والسداد.