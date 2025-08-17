ياخ أعمل فيها مجنون .. لكن ماتعمل فيها (ضبان ضكر) وتستخرفنا!!

بالله يعني نحن وصلنا من التردي الأخلاقي وإنعدام الوازع لدرجة نخوض في عرض إمرأة إنتقلت لرحمة مولاها مغدورة مقتولة لاتملك لنفسها ضراً ولا نفعا ونصدق لينا خزعبلات ماعندها أي سند عشان نجد للقاتل مبرر وآهي بغض النظر عن دعوة إذكروا محاسن موتاكم؟!!

ياخ زولة كرهت عشرتك وسعت للطلاق منك بإصرار مفروض تتحسس كرامتك ونخوتك وتحترم نفسك طالما أصلك قلبك حار وراجل خااالص كده!!

ثم قووووول وقعت تحت طائلة الإستفزاز الشديد والدم فار في عروقك وماقبلتها علي نفسك، مالك ما إتناولت معاها جنابو بالمرة وإتفشيت وغسلت عارك؟!!

وهل (الحماشة) وإدعاء الشرف محتاجين ١٦ طعنة بكل هذا التربص والغِل عشان تثبتهم لي روحك وللآخرين؟!!

وهل كان الأمر يستحق أن تُسقط إبنتك من حساباتك وتحرمها من أمها المذكورة بالخير والتي سار في تشييعها المئات لفضلها؟!

ياخ أعمل فيها مجنون معليش…. لكن ماتعمل فيها (ضبان ضكر) وتستخرفنا!!

(معتز) برأيي منطقياً مجرد ود بلد شهم أغاث سيدة إختارت أن تهرب من جحيم حياتها الزوجية لأسباب لابد قوية تعنيها ولن يستطيع أحد تفنيدها بعد أن واراها الثري لها الرحمة ولأهلها الصبر !!

ياريت الناس تشغل مخها وتحكم ضميرها وتقيس بمقياس المنطق والدين بدل الضلال واللغط .

الله يتولانا برحمته في المجتمع ده ياخ.

د(اليا) س