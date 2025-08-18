وصول مساعدات غذائية إلى محلية مليط بشمال دارفور

أعلن المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية ومنسق الشؤون الإنسانية بحكومة إقليم دارفور، عبد الباقي محمد حامد عن وصول عدد 17 شاحنة مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي عبر معبر الطينة أمس إلى محلية مليط بولاية شمال دارفور .

وتزن المساعدات 260 طنًا، وتستهدف 23,000 مستفيد في مدينة مليط والعباسي وصياح وأبوقو وأرمل.

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها النازحون في محلية مليط.

وأكد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية، أهمية المساعدات الغذائية للمساهمة في تخفيف العبء الإنساني على النازحين في المحلية بجانب عكس التزام المنظمات الإنسانية بتلبية احتياجات النازحين.

وقال أن حكومة إقليم دارفور تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين.

واكد في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك ، على أهمية الالتزام بمبادئ العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين.

ووجه حامد رسالة إلى الدعم السريع وجميع الأطراف المتحالفة معها بالالتزام بمبادئ العمل الإنساني والسماح لقوافل الإغاثة بالدخول إلى مدينة الفاشر لإغاثة المواطنين.

وعبر عن شكره وتقديره لمنظمة برنامج الغذاء العالمي على هذه المساعدات الإنسانية، ويؤكد على أهمية استمرار الدعم الإنساني للنازحين في دارفور.

سوتا