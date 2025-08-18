( الله يديك البركة ) —

في وجع قديم متجدد لمليشيا الدعم السريع تُصفى مواطن غلبان من أهلنا في دارفور بطريقة مؤسفة في منظر يتلذذ فيه

المُجرم الجنجو-يدى بقت-ل المواطنيين العُزل ويسدد له وأبل من الرصاص واحدة تلو الاخري بلا ذنب غير أن ذنبه يعيش

في ديار تسكنها كلاب عيال دقلو المريضين نفسياً …

لكن يبقي السؤال لهذا المجرم القاتل ؟

هل يعتقد ان بمجرد تصوير فيديو لقت.ل مواطن مسكين

هو كفيل برفعه درجات عند المجرم الكبير عبدالرحيم !

هل يعتقد أنه بمجرد التكبير بسفك دم مسلم يزيده فخر بين المجرمين المتواجدين حوله !

يا أيها البائس المريض أنت لم تكُن محسوب يومًا من البِطان المرضي عنها داخل عشيرة عيال دقلو ولم تُحسب يوماً ( ماهرياً ) مهما فعلت سوف تظل عن عيال دقلو مجرد أجير مرتزق

ويتداولون في فيديوهاتهم لفظ لكم انكم ( أمباى ) ! لا غير ..

إن كنت تظن ان فيديو قتل المواطنيين في دارفور يُعلى مقامك عند المجرم سيدك حميرتي فأنت واهم ومريض فأبشر غدٍ او بعده سوف تكون انت ضحية عند عيال دقلو ..

—-

اما فيما يخص جماعة تأسيس وصمود والمعاونين لمجرمين عيال دقلو

أليس هذا الفيديو لتصفية المواطن من قبل مليشيا الدعم – السريع هو جريمة تستحق النشر في نظركم !

ولا الفيديو مستحيل ترفعوا في تقارير منظماتكم ويكون دليل إدانة للجنجو.يد …

والأمر حينما يخص المليشيا ما بتقدروا وأهلكم صعبين !

بالتأكيد ما ح نسمع بالفيديو كدليل حينما تستضافوا في القنوات !

لأن الأمر ببساطة يخص سيدكم حميرتي وما ح تقدروا تقيفوا ضده ابداً ..

لو كان هذا الفيديو يخص الجيش ما كنتوا ح تسكتوا دقيقة واحدة …

——-

تعازينا الحارة لأهل المواطن المغدور به ..

حسبي الله ونعم الوكيل

قاتل الله المليشيا ومن وقف معها ..

عائشة الماجدي