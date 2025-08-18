فيسبوك

الصحفي ضياء بلال يهاجم شوقي عبد العظيم وينتقد مسلكه الإعلامي

2025/08/18
ضياء الدين بلال
ضياء الدين بلال

متداول : الصحفي ضياء بلال يهاجم شوقي عبد العظيم وينتقد مسلكه الإعلامي إبان فترة حكم قوى الحرية والتغيير .

2025/08/18